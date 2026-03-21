Bologna, i convocati di Italiano per la Lazio: assenti in quattro
21.03.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
In vista della gara contro la Lazio, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei giocatori convocati. Oltre a Skorupski e De Silvestri, nell'elenco mancano Pobega e Odgaard, entrambi out a causa di un risentimento muscolare. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli;
Difensori: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe;
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.