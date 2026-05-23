Lazio, Sarri a Sky: "Stagione in difficoltà costante. Sono sereno"
23.05.2026 20:16 di Christian Gugliotta
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Ospite ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha parlato prima del fischio d'inizio di Lazio - Pisa. Queste le sue parole:
“Pedro è un fenomeno, ha fatto una carriera da fenomeno, vinto tutto quello che poteva e fino a oggi è stato un esempio non solo di qualità tecnica, ma all’interno dello spogliatoio. Un fenomeno da tutti i punti di vista”.
“Nessun trofeo? È chiaro che abbiamo fatto il secondo posto, la finale, ma la vittoria c’è mancata. Non siamo stati strutturati per vincere quest’anno”.
“Stato d'animo? Questa partita è lo specchio della nostra stagione. Anche stasera mancano 8 o 9 giocatori. È stata una difficoltà costante. Arriviamo in difficoltà con la voglia di uscire bene dalla stagione. Sono sereno.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.