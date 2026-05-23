Lazio-Pisa, quanti spettatori all'Olimpico? Il dato sui presenti
23.05.2026 21:10 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Ultima giornata di campionato per la Lazio. I biancocelesti sfidano questa sera all'Olimpico il Pisa nella gara valida per la 38esima giornata. Diverso turno, ma identico copione rispetto ai precedenti. L'Olimpico è praticamente deserto, in continuità con le altre partite da quando, lo scorso gennaio, è partita la protesta dei tifosi nei confronti della società. Il dato ufficiale parla di 6886 presenti, tra abbonati e tifosi che hanno acquistato il biglietto.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.