Lazio Nuoto, è scudetto: gli Allievi confermano il titolo di campioni d’Italia

Successo importante per la Lazio Nuoto che si conferma campione d’Italia di categoria con gli Allievi. Si tratta di una conferma per la squadra biancoceleste, che aveva già vinto il titolo italiano nella scorsa stagione.

Vittoria mai in dubbio per la Lazio Nuoto che, guidata da Andrea Esposito, ha trionfato a Frosinone in tutte e sei le partite delle finali, superando girone, quarti e semifinale e imponendosi poi nella Finalissima per 12-4 contro l’Onda Forte.

Traguardi di squadra ma anche individuali: ad Andrea Scateni è andato infatti il titolo di miglior portiere, mentre Mario Filippi ha vinto il titolo di MVP della manifestazione. Entrambi i giocatori della Lazio Nuoto sono classe 2011 e hanno quindi giocato un anno sotto categoria.