Lazio Women da vertigini, Castiello: "Non vogliamo fermarci"

Vuole continuare a sognare, la Lazio Women. La Serie A è lì, a un punto di distanza, bisogna pedalare. Mancano ancora 10 partite alla fine del campionato e tutto è aperto, tre punti dopo tre punti, a partire dalla prossima. Domani le biancocelesti affronteranno la Chievo Fortitudo sesta in classifica: "Sarà una partita difficilissima" - ha detto la centrocampista Antonietta Castiello a Lazio Style Channel - "Le veronesi giocano il miglior calcio del campionato, mi hanno impressionato molto nella gara di andata. Sono state costruite per la promozione e sono in grande ripresa dopo un inizio di stagione difficile. Sono in forma non sarà facile batterle. Anche noi però stiamo andando fortissimo, non vogliamo fermarci per dimostrare di meritare questa classifica. Dobbiamo ancora affrontare la capolista Napoli, una squadra molto fisica, è complicato giocarci contro. Ma il gruppo e l'entusiasmo sono la nostra forza, vogliamo assolutamente sfruttarli".

1) Napoli 27 - PROMOZIONE

2) San Marino 26 - PROMOZIONE

3) Lazio 25

4) Riozzese 20

5) Ravenna 18

6) Chievo Fortitudo 17

7) Cittadella 14

8) Permac Vittorio Veneto 13

9) Cesena 11 - PLAY-OUT

10) Roma CF 9 - PLAY-OUT

11) Novese 9 - RETROCESSIONE

12) Perugia 6 - RETROCESSIONE

