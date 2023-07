Parà della Lazio, grande esordio alla Coppa del Mondo di Tiro a Volo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima uscita ufficiale per i Parà della Lazio in occasione del trentennale della loro fondazione. Sono stati invitati alla cerimonia di apertura della sesta tappa della Coppa del Mondo di Tiro a Volo presso il Tiro a Volo Trap Conca Verde a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. La competizione ha visto la partecipazione di 81 nazioni e 525 atleti ed è stata trasmessa in diretta televisiva sul circuito internazionale della Federazione di Tiro a Volo.

Il team che ha effettuato il lancio di apertura era composto da 7 atleti, divisi in 4 discipline: Lino Della Corte per lo Speed Skydiving, Roberta Mancino e Sandro Andreotti per il Free Style, Francesco Italia per il Canopy Piloting, e Giorgio Squadrone e Cristiana Bovo per la Precisione in Atterraggio. Il portabandiera tricolore era Giuseppe Tresoldi.

Per il lancio, è stato utilizzato un aereo Pilatus Porter Pc 6 pilotato da Luca Fontanella, pluricampione di paracadutismo, del Centro di Paracadutismo Sky Team di Cremona.