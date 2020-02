La Lazio Women è in zona promozione. Seleman: "Tutti al Fersini!"

Che Lazio Women. Inarrestabile, scatenata sotto porta: sembra la banda di Inzaghi. Lo 0-4 esterno rifilato a una delle squadre più forti della Serie B come la Chievo Fortitudo è un chiaro segnale al campionato. Questa squadra è maturata, sta sbocciando definitivamente grazie alla mano di mister Seleman. È una sinfonia in crescendo, quella che chiude il primo tempo sullo 0-1 (Visentin al 34', ndr) per poi dilagare nella ripresa grazie alle reti di Lombardozzi, ancora Visentin e Palombi. La vittoria del Napoli nello scontro diretto contro il San Marino (1-3) permette dunque alla Lazio Women di scalare la classifica (in fondo all'articolo, ndr) e posizionarsi al secondo posto. Adesso una settimana di stop, poi la sfida casalinga da brividi proprio contro il Napoli: non bisogna mollare di un centimetro. Ecco perché mister Seleman e Flaminia Lombardozzi hanno chiamato i tifosi a raccolta ai microfoni di Lazio Style Channel:

LOMBARDOZZI - “Abbiamo preparato molto bene la partita contro il Chievo, che a inizio campionato era una delle candidate alla vittoria finale. Sapendo che c'era lo scontro diretto tra Napoli e San Marino eravamo consapevoli di quanto fosse importante vincere. Ci sono state alcune problematiche nella prima parte di gara poi, una volta sbloccata la sfida, ci siamo sciolte e abbiamo calato il poker. La squadra gira bene: dove non arriva l’attaccante ci sono i centrocampisti, anche gli esterni segnano con regolarità. A inizio stagione avevamo bisogno di un po’ di tempo per amalgamare il gruppo, ma adesso tutto procede al meglio e stiamo raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano. Non c’è stata una gara nello specifico che ci ha fatto sbloccare. Siamo partite in sordina, volevamo migliorare il campionato dello scorso anno. Ora siamo ai vertici meritatamente. Tra due settimane (il 16 febbraio, ndr) al Fersini si disputerà un autentico big match: a Formello arriverà il Napoli capolista. Mi auguro di vedere sugli spalti numerosi tifosi che ci aiuteranno a vincere per continuare a inseguire e poi realizzare il nostro sogno”.

SELEMAN - “Contro il Chievo abbiamo messo in atto una delle prestazioni più importanti della stagione. Le ragazze sono state brave, hanno lanciato un bel segnale in vista dello scontro diretto col Napoli del prossimo 16 febbraio. Le partenopee sono le uniche ad averci battuto due volte. Si sono anche rinforzate con un paio di elementi nuovi: il loro è un grande gruppo, ma noi abbiamo voglia di rivalsa. Proveremo a offrire una prestazione importante, vogliamo vincere e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Vantiamo la miglior difesa del campionato e non subiamo gol da 4 partite. Ogni reparto si aiuta e alza il livello della concentrazione per evitare di incassare reti: abbiamo capito che, se restiamo concentrati e compatti, un gol riusciamo sempre a realizzarlo. Considerando il nostro percorso, le pause del campionato non ci hanno mai portato grande fortuna. D'altro canto abbiamo giocato cinque gare molto dispendiose e una settimana di pausa può aiutarci a recuperare un po’ di energie. Ci prepareremo al meglio, mi auguro che il 'Fersini' sia pieno di tifosi perché vogliamo regalare un risultato importante alla nostra gente”.

LA CLASSIFICA

1) Napoli 30 - PROMOZIONE

2) Lazio 28 - PROMOZIONE

3) San Marino 26

4) Ravenna 21

5) Riozzese 20

6) Chievo Fortitudo 17

7) Cittadella 17

8) Cesena 14

9) Permac Vittorio Veneto 14 - PLAY-OUT

10) Roma CF 10 - PLAY-OUT

11) Novese 9 - RETROCESSIONE

12) Perugia 6 - RETROCESSIONE

