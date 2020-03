Lazio Women, Palombi: “Abbiamo un sogno da realizzare, torneremo!” - FT

Un grido verso il cielo, da squarciare attraverso la finestra. Guardando la classifica, congelata, con più di qualche rimpianto. La Lazio Women stava inseguendo un sogno, al pari di quella di Inzaghi. Quella Serie A che da miraggio - a inizio stagione - si stava trasformando in tangibile e concreta realtà. Napoli 36, Lazio 34, San Marino 32: solo le prime due otterranno la promozione diretta, e va tenuto conto di come la squadra di Seleman abbia una partita in più rispetto a entrambe. Ma a 6 partite dalla fine tutto è aperto, e le biancocelesti da tempo stavano viaggiando a ritmi vertiginosi (8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta contro il Napoli nelle ultime 10). Avevano trovato equilibrio (miglior difesa con 11 col subiti in 16 partite), coesione. E torneranno più forti di prima, come promette Claudia Palombi su Instagram: “Noi stiamo ancora così, siamo ancora così unite e torneremo presto. Abbiamo un sogno da realizzare”.

