Lazio, giovani in ritiro: sorpresa Kovac, baby chance con Gattuso
08.07.2026 06:00 di Mauro Rossi
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Almeno cinque giovani aggregati con Gattuso. Due di rientro dai prestiti, cioè Filipe Bordon (l'anno scorso esperienza al Sudtirol in Serie B per il centrocampista difensivo classe 2005) e Renzetti (il portiere 2006 torna dall'annata al Bra in C). Ce ne saranno altri inizialmente "promossi" dalla Primavera con il gruppo della prima squadra: almeno per il primo ritiro a Formello faranno parte della rosa Farcomeni (centrocampista 2006), Serra (attaccante 2006) e il 2009 Kovac, difensore sloveno che la Lazio ha acquistato a gennaio dal Mura. Ha appena compiuto 17 anni, troverà la soddisfazione vista la necessità di aggiungere difensori. Dovrebbe esserci anche Galassi, ex Real Madrid C, in attesa dell'ufficialità del club biancoceleste.