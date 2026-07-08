Lazio, quanti nuovi arrivi per il settore giovanile: ecco tutti i nomi
08.07.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuovi innesti per il settore giovanile della Lazio. Svariati ragazzi di diverse età sono in arrivo a Formello, che amplieranno la rosa delle Under biancoceleste. Come riportato da Gazzetta Regionale, si tratta dei classe 2009 Andrea Ansideri (terzino sinistro, in passato nelle giovanili della Fiorentina) e Claudio Zero (centravanti del Grifone, sedici gol in stagione), del 2010 Mirko Maglione (dalla Vigor Perconti), del 2012 Davide Monforti (terzino, dalla Tor Tre Teste) e del 2013 Moussa Kone (attaccante dell'Olympia Ovidiana Sulmona).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.