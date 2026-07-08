Lazio, Rambaudi: "Se hai una Ferrari e non puoi metterci benzina, la vendi"

La Lazio è ormai in balia di sé stessa. Non c'è un progetto, non sembra esserci un futuro, se non un grande ridimensionamento ormai da anni che ha smesso di far sognare i tifosi. In un contesto del genere è impossibile pensare di continuare in questo modo, ed è ciò che pensa anche Roberto Rambaudi, intervenuto a Radiosei:

“Se tu hai una Ferrari e non puoi metterci benzina, la vendi. Non ci puoi mettere l’aria. Ormai si è rotto il giocattolo. Già da diverso tempo in realtà, ma ora la frattura insanabile. Io, ripeto, non voglio che diventi normale questo galleggiare, questo anonimato. Il 12esimo posto non lo accetto a priori, non lo condivido a priori per la Lazio. Continui ad aspettarmi molto.

Gattuso per me è un punto interrogativo. L’ho visto far giocare bene per un tot le sue squadre e poi cambiare improvvisamente. Voglio vedere che mi dia la sua identità, al momento non credo abbia un’identità di gioco”.