Calciomercato Lazio | Floriani può restare in Serie A: un club su di lui
08.07.2026 10:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio dovrà decidere come muoversi sulla corsia di destra. L'unico terzino certo della permanenza è Adam Marusic, fresco di rinnovo del contratto, mentre uno tra Manuel Lazzari e Romano Floriani Mussolini verrà messo alla porta. Secondo quanto riportato da Repubblica, se il primo è finito nel mirino del Monza, per il secondo sarebbe concreto l'interesse del Cagliari. Il club sardo sarebbe alla ricerca di un terzino e il classe 2003 biancoceleste potrebbe trasferirsi in prestito con opzione di riscatto.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.