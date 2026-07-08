Lazio, un altro talento delle giovanili passa alla Roma: ecco l’ultimo addio
08.07.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuovo addio da Formello a Trigoria. La Roma pesca ancora in casa della Lazio per il settore giovanile: è la terza volta che accade quest’estate. Come riportato da Gazzetta Regionale, infatti, dopo Pampinella e Ruggeri, i giallorossi hanno messo sotto contratto Flavio Sestili, attaccante classe 2013. L’ultima stagione ha giocato con l’Under 13 biancoceleste, ora attraverserà la Capitale per disputare un campionato sotto età con l’Under 15 della Roma.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.