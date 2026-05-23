Lazio, Pedro a Dazn: "Serata difficile da gestire. Spero che il club..."
23.05.2026 20:25 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Ultimo atto tra Lazio e Pisa. A pochi passi dal match è intervenuto ai microfoni di Dazn Pedro: “E’ una serata difficile da gestire mentalmente, tanti momenti in carriera, questa settimana ho vissuto tante emozioni con la squadra, i tifosi, lo staff. Ho lavorato per questa partita, devo lasciare l’emozione a parte e fare una bella prestazione lasciando bene questa squadra. Augurio? Spero che la Lazio possa tornare dove merita, in Europa, che possa tornare ad essere competitiva come squadra, oggi mi godo la partita per poter avere un bel ricordo con tutti, voglio viverla al massimo".