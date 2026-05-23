Pedro premiato in un Olimpico deserto prima dell’ultima con la Lazio
23.05.2026 20:33 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Novanta minuti e poi l’addio. Resta una partita a Pedro prima di salutare la Lazio e, forse, anche il calcio giocato. Dopo il riscaldamento svolto in un Olimpico deserto, lo spagnolo ha ricevuto un premio che era già stato annunciato negli scorsi giorni.
Prima del fischio d’inizio lo spagnolo è stato premiato da Fantacalcio con una targa celebrativa, consegnata da un fantallenatore che riceverà in cambio una maglia autografata dallo stesso Pedro.
Lo spagnolo entra così nelle Fantacalcio Legends, così come dimostra la targa ricevuta con l’immagine del suo campioncino al Fantacalcio. Applausi e qualche accenno di coro dai pochissimi tifosi presenti sugli spalti per Pedro, che questa sera indosserà anche la fascia da capitano della Lazio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.