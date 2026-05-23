Lazio, Sarri si avvicina all'Atalanta: i dettagli dell'accordo
23.05.2026 19:55 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico De Luca 2026
L'Atalanta stringe la presa su Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio lascerà la Capitale al termine della stagione e, come confermato da Fabrizio Romano, è a un passo dal sedersi sulla panchina della Dea. Per la firma mancano solamente gli ultimi dettagli, ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà il Comandante dovrebbe sottoscrivere un contratto biennale, con possibile opzione per un ulteriore anno, a 3 milioni a stagione.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.