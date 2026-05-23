Pedro a LSC: "Auguro il meglio alla Lazio, spero torni presto dove merita"
The last dance. Pedro saluta la Lazio, quella di questa sera sarà l'ultima partita con i colori biancocelesti. Intervenuto a pochi minuti dal calcio d'inizio di Lazio - Pisa ai microfoni ufficiali del club, il campione spagnole ha raccontato le sue emozioni e augurato il meglio al club per il futuro. Di seguito le sue parole.
"Sarebbe speciale chiudere con un gol questo viaggio, mi aspetto una grande prestazione, voglio avere un bel ricordo con tutti e finire con la miglior forma posssibile. Come la vivono i miei compagni? Penso bene, tutto ha un inizio e una fine, a volte è difficile gestire tutte queste emozioni tra tifosi e compagni, anche con Sarri, ma alla fine voglio godermela e lasciare la Lazio al meglio che posso, auguro il meglio per il futuro e che la squadra torni dove merita di stare. Futuro? Voglio aspettare, vediamo cosa succede".