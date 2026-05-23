Ex Lazio | Nesta può tornare in panchina: ecco dove

23.05.2026 18:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Nesta può tornare in panchina: ecco dove
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Nuova possibile esperienza per Alessandro Nesta. L'ex difensore della Lazio, l'anno scorso sulla panchina del Monza, può tornare ad allenare. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, negli ultimi giorni ha avuto diversi contatti con l'Avellino in Serie B, che di recente ha salutato Ballardini. Nella lista dei candidati ci sono anche D'Angelo e Mignani (più defilato).

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.