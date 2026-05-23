Ex Lazio | Nesta può tornare in panchina: ecco dove
23.05.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nuova possibile esperienza per Alessandro Nesta. L'ex difensore della Lazio, l'anno scorso sulla panchina del Monza, può tornare ad allenare. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, negli ultimi giorni ha avuto diversi contatti con l'Avellino in Serie B, che di recente ha salutato Ballardini. Nella lista dei candidati ci sono anche D'Angelo e Mignani (più defilato).
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.