Lazio, la protesta continua nel silenzio dell'Olimpico: i tifosi attaccano Lotito

23.05.2026 20:55 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, la protesta continua nel silenzio dell'Olimpico: i tifosi attaccano Lotito
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La protesta continua, nonostante l'Olimpico deserto. La sfida tra Lazio e Pisa è iniziata da pochi minuti, ma sugli spalti si sente già nitidamente il disappunto dei tifosi biancocelesti. Dai Distinti Nord Ovest sono partiti i primi cori contro il Presidente Claudio Lotito, con il silenzio assordante a fargli da eco.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.