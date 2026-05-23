Lazio, Sarri a Dazn: "Pedro è stato un fenomeno. Lo stadio semivuoto..."

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Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn ha presentato la sua ultima sfida di campionato in programma contro il Pisa: “Pedro è stato un fenomeno tecnico, professionale e comportamentale, ha vinto tutto quel che c’era da vincere, è arrivato a questa età con l’entusiasmo di un ragazzo, è uno spettacolo da vedere. Seconda carriera? Ha la fortuna di poter scegliere, ha un nome importante, farà un periodo di riposo e poi deciderà.

Le sensazioni sono le stesse di tutto l’anno purtroppo, abbiamo 9 giocatori fuori, l’obiettivo è uscire bene da questa stagione, serata difficile, fai l’ultima di campionato con uno stadio semivuoto. Gli ingredienti sono difficili, speriamo di uscirne bene”.