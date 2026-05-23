Lazio - Pisa, le formazioni ufficiali: Pedro dal 1', novità a centrocampo
23.05.2026 19:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Basic, Belahyane; Cancellieri, Noslin, Pedro. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Gigot, Lazzari, Hysaj, Patric, Farcomeni, Przyborek, Dia, Maldini, Isaksen, Ratkov. All.: Sarri.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All.: Hiljemark.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.