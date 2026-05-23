Lazio, Sarri la tocca piano: "Trofei? Non siamo stati strutturati per vincere"

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'incontro tra Lazio e Pisa all'Olimpico. Il tecnico biancoceleste ha parlato dei tanti infortuni e ha salutato anche Pedro, all'ultima gara con l'aquila sul petto. L'attaccante spagnolo è legatissimo all'ambiente Lazio ma il rimpianto più grande della sua carriera è quello di non aver vinto indossando la maglia dei capitolini.

Sarri si è espresso su questo tema e ha detto: “Nessun trofeo? È chiaro che abbiamo fatto il secondo posto, la finale, ma la vittoria c’è mancata. Non siamo stati strutturati per vincere quest’anno”.

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