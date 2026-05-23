Lazio-Pisa, il gol di Pedro e una dedica speciale: lo spiega l'esultanza
23.05.2026 21:25 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Al 35' di Lazio-Pisa è arrivato il gol di Pedro, che ha ribaltato il risultato dopo il momentaneo svantaggio biancoceleste. E non solo: lo spagnolo ha messo la propria firma sul tabellino della sua ultima partita con la maglia della Lazio.
Una serata emozionante per l'ex Barcellona, che ha voluto celebrare con una speciale esultanza: dopo aver messo la palla in rete, alle spalle di Semper, ha fatto un gesto rivolgendosi ai tifosi. "È un tutti voi", il messaggio implicito. Poi l'abbraccio con i compagni e con Maurizio Sarri.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.