Lazio, finalmente Przyborek! Esordio in biancoceleste per il classe 2007
23.05.2026 22:30 di Christian Gugliotta
Finalmente l'esordio in biancoceleste. All'83' del match contro il Pisa, Maurizio Sarri ha mandato in campo per la prima volta Adrian Przyborek, regalandogli la prima apparizione in assoluto con la Lazio. Al momento del suo ingresso al posto di Dele-Bashiru, il classe 2007, arrivato a gennaio dal Pogon Szczecin, è stato accolto da un'ovazione del pubblico presente.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.