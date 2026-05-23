Lazio | Condò incensa Pedro: "A qualsiasi età, dà sempre il massimo"
23.05.2026 23:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Tra gli opinionisti presenti nel salotto di Sky al termine di Lazio-Pisa, anche Paolo Condò, che ha dedicato parole di forte stima nei confronti di Pedro, alla sua ultima presenza in biancoceleste.
Chiamato a dare un giudizio sull'ex campione del Barcellona, il giornalista ha dato il proprio punto di vista sul calciatore e, soprattutto, sul professionista: “Pedro è veramente uno di quelli che, a qualsiasi età e in qualsiasi situazione, ti dà sempre il massimo di quello che può darti. Un grandissimo professionista, se è durato fino a questo momento a questo livello”.
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