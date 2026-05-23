Ex Lazio | Batosta per Muriqi: il Mallorca retrocede in Segunda Division
23.05.2026 23:15 di Simone Locusta
Notte amara per Vedat Muriqi. L'ex centravanti della Lazio, oggi al Mallorca, non è riuscito a evitare la retrocessione nonostante i 23 gol segnati in stagione e che sono valsi il secondo posto nella classifica marcatori (dietro solo a Kylian Mbappé, primo con 25). All'ultima giornata, il Mallorca ha battuto 3-0 il Real Oviedo, ma non è bastato: l'anno prossimo giocherà in Segunda Division.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.