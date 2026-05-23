Lazio, Furlanetto: "Sarri mi ha insegnato tanto. Racconterò ai miei figli..."

Dopo la vittoria contro il Pisa, il portiere della Lazio Alessio Furlanetto è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Le mie condizioni? State tranquilli, era solo un po' di paura sul ginocchio a cui ho subito un trauma. Tutto ok. Le mie emozioni sono difficili da raccontare, è stata una settimana con un'altalena di emozioni, soprattutto con il derby prima. Non è stato facile, ma è stato incredibile. Essere in uno stadio pieno di tifosi che ti supportano sarebbe stata un'altra grande emozione, ma ero talmente concentrato sulla partita che ho fatto fatica a guardare l'ambiente".

"Sarri? Il mister ti lascia per forza dentro qualcosa, lo ricorderò per tutta la vita perché mi ha insegnato tanto e mi ha dato l'opportunità di giocare. Ha un grandissimo carisma ed è una persona importante. Pedro? Per me è stato un onore giocare con lui. Oltre al giocatore fenomenale, è una persona splendida e speciale. Racconterò ai miei figli di aver giocato con lui. Da piccolo lo vedevo in tv, vivere con lui è stato indescrivibile".

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