"Ecco cosa ci ha detto Pedro": Sarri e il retroscena dopo Lazio - Pisa
24.05.2026 00:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pisa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato dell'addio di Pedro e del suo ultimo gol con la maglia biancoceleste. Di seguito le sue parole.
"Il gol di Pedro nel giorno dell’addio penso che la renda una serata da ricordare. Lui se lo merita, ha vinto tutto. Definirilo professionale è riduttivo, lo vedi in allenamento ha l’entusiasmo di un ragazzino, ha l’amore per la palla e per questo sport. Ha anche grande umiltà. A fine partita ci ha detto che per lui è stato un onore chiudere con noi la carriera. Visto che non me lo chiede nessuno, ricorderò questa serata per la festa a Pedro".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.