Lazio come la Fiorentina? Botta e risposta negli studi di Sky

23.05.2026 23:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio come la Fiorentina? Botta e risposta negli studi di Sky

Negli studi Sky, al termine di Lazio-Pisa e dunque della stagione biancoceleste, si è aperto un dibattito su Sarri e sulla stagione che la sua formazione rischiava di portar avanti, arrivando addirittura a lottare per la salvezza. Il primo a esprimersi sull'argomento è stato Paolo Condò.

“La Lazio è una squadra che rischiava di rimanere impelagata nella lotta per la salvezza, come la Fiorentina. Sarri l’ha portata in finale di Coppa Italia e l’ha tenuta sempre ampiamente al di sopra ogni aspettativa”, le parole del giornalista.

Non è dello stesso avviso Billy Costacurta“Con una difesa così non rischi di andare giù”. Nel mezzo, il pensiero di Stefano Borghi“Evidente come il Comandante sia stato saggio e la ciurma si sia sacrificata al massimo per evitare di andare alla deriva. Non era scontato, sono stati bravi”.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.