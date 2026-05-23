Lazio come la Fiorentina? Botta e risposta negli studi di Sky
Negli studi Sky, al termine di Lazio-Pisa e dunque della stagione biancoceleste, si è aperto un dibattito su Sarri e sulla stagione che la sua formazione rischiava di portar avanti, arrivando addirittura a lottare per la salvezza. Il primo a esprimersi sull'argomento è stato Paolo Condò.
“La Lazio è una squadra che rischiava di rimanere impelagata nella lotta per la salvezza, come la Fiorentina. Sarri l’ha portata in finale di Coppa Italia e l’ha tenuta sempre ampiamente al di sopra ogni aspettativa”, le parole del giornalista.
Non è dello stesso avviso Billy Costacurta: “Con una difesa così non rischi di andare giù”. Nel mezzo, il pensiero di Stefano Borghi: “Evidente come il Comandante sia stato saggio e la ciurma si sia sacrificata al massimo per evitare di andare alla deriva. Non era scontato, sono stati bravi”.