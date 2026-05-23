Lazio, Cucchi celebra Pedro: "Un addio di classe, come la sua carriera"
23.05.2026 23:22 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico De Luca
Lazio - Pisa è stata l'ultima gara di Pedro con l'aquila sul petto. L'attaccante spagnolo ha chiuso la sua carriera con un gol contribuendo alla vittoria, peccato per la stagione.
Tramite i social, con un post su X, Riccardo Cucchi ha esaltato il biancoceleste commentando così il suo addio: "La perla di Pedro. Un addio di classe come tutta la sua carriera. Grazie campione". E poi ancora: "Ciao campione. Grazie di tutto".