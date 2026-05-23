Lazio, Pedro a LSC: "Sono contento. Anno duro per tutti, ma ..."
23.05.2026 23:50 di Simone Locusta
Pedro è intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste al termine di Lazio - Pisa, la sua ultima partita con l'aquila sul petto. Ecco di seguito le sue parole.
"Era difficile gestire questa settimana, tante emozioni con lo staff i tifosi, i compagni. Sono molto contento. Anno duro per tutti, soprattutto per noi calciatori, complicato giocare senza i tifosi, auguro il meglio alla lazio, sono sicuro tornerà presto in Europa. Bellissima prestazione, abbiamo concluso al meglio".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.