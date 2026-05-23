Lazio, Sarri a LSC: "Ho fatto una promessa ai tifosi, ora..."

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Intervenuto ai microfoni ufficiali del club nel post partita di Lazio - Pisa, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato il match e ha parlato della stagione appena trascorsa. Ecco di seguito le sue parole.

PEDRO - "Serata bella da ricordare perché siam tornati alla vittoria, c'è stato anche il gol di Pedro. Son contento soprattuto per lui, un giocatore immenso che ha vinto tutto e che è riuscito ad arrivare a quest'età con l'entusiasmo del bambino innamorato della palla, un personaggio straordinario".

STAGIONE DIFFICILE - "Sono stagioni talmente difficili in cui o rompi o ti affezioni ancora di più. Io ho fatto una promessa a inizio anno, non la potevo rompere. L’ho mantenuta, comunque vada a finire la storia il popolo laziale mi rimarrà nel cuore che io sia qui il prossimo anno o meno. Si sono vissute emozioni forti anche quest’anno, in positivo o in negativo, stasera è stata l’essenza della nostra stagione: dieci assenti e dopo trenta minuti si fa male anche Gila. Stagione soffertissima che ti lascia tante soddisfazioni e sicuramente degli insegnamenti. È fondamentale ora il riposo, siamo arrivati un po’ cotti e stanchi”.