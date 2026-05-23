Lazio, Briga presenta il conto a Lotito: "Complimenti per il capolavoro" - FT
Quando mancano pochi minuti alla fine del campionato della Lazio, è il momento per fare un bilancio di quella che è stata la stagione biancoceleste. Mattia Briga, su X, si è rivolto direttamente a Lotito, ricordandogli quanto fatto nel corso degli ultimi mesi.
Di seguito il post del cantante: "Finalmente finisce questo campionato indegno in cui il grande imprenditore è riuscito in 10 mesi a • Partire col mercato bloccato • Smantellare la squadra a Gennaio • Giocare metà campionato senza Laziali in casa • Insultare i tifosi. Complimenti per questo capolavoro".
Finalmente finisce questo campionato indegno in cui il grande imprenditore è riuscito in 10 mesi a :— BRIGA (@MattiaBriga) May 23, 2026
• Partire col mercato bloccato
• Smantellare la squadra a Gennaio
• Giocare metà campionato senza Laziali in casa
• Insultare i tifosi
Complimenti per questo capolavoro