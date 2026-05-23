Lazio, Briga presenta il conto a Lotito: "Complimenti per il capolavoro" - FT

23.05.2026 22:10 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Briga presenta il conto a Lotito: "Complimenti per il capolavoro" - FT
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando mancano pochi minuti alla fine del campionato della Lazio, è il momento per fare un bilancio di quella che è stata la stagione biancoceleste. Mattia Briga, su X, si è rivolto direttamente a Lotito, ricordandogli quanto fatto nel corso degli ultimi mesi.

Di seguito il post del cantante: "Finalmente finisce questo campionato indegno in cui il grande imprenditore è riuscito in 10 mesi a • Partire col mercato bloccato • Smantellare la squadra a Gennaio • Giocare metà campionato senza Laziali in casa • Insultare i tifosi. Complimenti per questo capolavoro".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.