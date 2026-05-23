Pisa, Hiljemark: "I due gol hanno cambiato la partita, il risultato non ci sta"

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Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"La partita è un film già visto. Abbiamo segnato subito, potevamo fare lo 0-2. Poi abbiamo preso due gol ravvicinati che hanno cambiato la partita. Il risultato non ci sta, anche oggi. Ringrazio tutti i tifosi per il supporto, i ragazzi ci hanno provato. Ci sono mancati i risultati. Io ho ancora un contratto per un altro anno, voglio andare avanti e fare un grande lavoro con il Pisa".

"Quando ci ritroveremo con i ragazzi inizieremo a lavorare per la prossima stagione. La classifica ci dice che ci sono squadre di qualità che lottano per l'Europa. La Nazionale deve assolutamente tornare al Mondiale. L'Italia è cambiata un po' rispetto a quando giocavo, ma non ho visto grandi differenze".