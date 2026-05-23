SONDAGGIO - Lazio - Pisa: vota il migliore in campo dei biancocelesti

23.05.2026 23:55 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
SONDAGGIO - Lazio - Pisa: vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio chiude la sua stagione all'Olimpico. Lo fa vincendo contro il Pisa. Un successo certamente dolceamaro perché inutile ai fini della classifica, che vede i biancocelesti terminare la stagione in nona posizione, a quota 54. Riflettori puntati tutti su Pedro, che ha vissuto - siglando anche un gol - l'ultima presenza con la maglia della Lazio. Di Dele-Bashiru l'altro gol.

Prima di chiudere definitivamente il discorso relativo al campionato, e focalizzarsi subito su quello che sarà il calciomercato e il futuro della squadra, è tempo di scegliere il migliore in campo di Lazio-Pisa: è possibile esprimere la propria preferenza nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.