SONDAGGIO - Lazio - Pisa: vota il migliore in campo dei biancocelesti
23.05.2026 23:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio chiude la sua stagione all'Olimpico. Lo fa vincendo contro il Pisa. Un successo certamente dolceamaro perché inutile ai fini della classifica, che vede i biancocelesti terminare la stagione in nona posizione, a quota 54. Riflettori puntati tutti su Pedro, che ha vissuto - siglando anche un gol - l'ultima presenza con la maglia della Lazio. Di Dele-Bashiru l'altro gol.
Prima di chiudere definitivamente il discorso relativo al campionato, e focalizzarsi subito su quello che sarà il calciomercato e il futuro della squadra, è tempo di scegliere il migliore in campo di Lazio-Pisa: è possibile esprimere la propria preferenza nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.