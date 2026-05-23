Lazio | Tutti in piedi per Pedro! Tavares e la dedica dalla tribuna - FT
23.05.2026 22:25 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Tutti in piedi per Pedro. Sarri l'ha fatto uscire in Lazio-Pisa, regalandogli la standing ovation da parte dei presenti all'Olimpico. Tra questi, anche Nuno Tavares, che ha dedicato allo spagnolo una storia sul proprio profilo Instagram. Riprendendo il momento in cui Pedro ha lasciato il campo, ha aggiunto: "Un piacere", con un cuore rosso. Tifosi, addetti ai lavori, compagni ed ex: un talento dentro e fuori dal campo, destinato a lasciare un buon ricordo nella mente di tutti, per le sue giocate e non solo. Ecco di seguito il post di Nuno:
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.