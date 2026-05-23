Lazio, Pedro saluta da campione: contro il Pisa è lui il migliore in campo
23.05.2026 22:40 di Christian Gugliotta
Non poteva che chiudere così. All'ultima apparizione in biancoceleste, Pedro ha messo la sua firma sulla vittoria della Lazio, realizzando il decisivo gol del 2-1 contro il Pisa. Sostituito al 61' per raccogliere la meritata standing ovation dei tifosi presenti all'Olimpico, a fine partita lo spagnolo è stato eletto migliore in campo.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.