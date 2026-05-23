Lazio, l'abbraccio con Sarri e il boato dei tifosi: standing ovation per Pedro

È ufficialmente terminata l'avventura di Pedro con la maglia della Lazio. Al 60' lo spagnolo lascia il campo al posto di Dia, mister Sarri gli concede la standing ovation: il tempo si ferma, tutti i presenti si alzano in piedi e applaudono il campione spagnolo che fino all'ultimo ha onorato la maglia biancoceleste. L'obiettivo è stato raggiunto: è riuscito a concludere al meglio, timbrando con un gol di pregevole fattura, un mancino da fuori area su cui il portiere avversario non ha potuto fare nulla.

Pedro esce dal campo, si batte il petto indicando lo stemma della Lazio, abbraccia Maurizio Sarri e si avvicina ai tifosi presenti dietro la panchina biancoceleste per un saluto ancor più caloroso. È la fine di una storia d'amore, un altro campione ha lasciato la Lazio, ma farà sempre parte della sua gloriosa storia .