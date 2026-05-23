Lazio, Furlanetto a Dazn: "Non avrei mai pensato a un esordio così. Il problemino..."
23.05.2026 23:06 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Alessio Furlanetto, portiere della Lazio, dopo la vittoria col Pisa è intervenuto a Dazn: “Pedro? Non ci sono parole, da piccolo lo guardavo in tv, è stato un campione, essere in campo con lui è un’emozione davvero grande. È stata una settimana difficile da raccontare, il giorno prima del derby ho saputo che avrei giocato, è stata un’emozione grande. Aldilà del problemino di oggi che non è niente di che sono contentissimo. Non me lo sarei mai aspettato, era difficile immaginare un esordio così".