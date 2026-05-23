MIXED - Lazio, Provstgaard: "Sono state settimane dure. Le parole del presidente..."

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In zona mista, ai microfoni dei cronisti presenti, dopo Lazio - Pisa ha parlato Provstgaard. Queste le sue parole: "È stata una partita importante oggi per finire questo campionato, devo ringraziare il gruppo perché abbiamo visto che siamo una squadra forte che è riuscita a chiudere la partita di questa sera così. Sono state settimane dure".

“Sarri, come l’ho visto? L’ho visto ancora convinto, ha sempre la voglia di allenare e di migliorarci. È un grande mister. Non molla mai”

“Se ci sentiamo senza coraggio? Non ho sento le parole del presidente, ma sicuramente potevamo avere più coraggio in quattro/cinque partite, ma il calcio è così. Dobbiamo continuare e migliorare, abbiamo dimostrato che possiamo giocare anche contro le squadre migliori”.

“Sicuramente il mister e il secondo allenatore, Romagnoli, Patric, Gila mi hanno aiutato tantissimo. Sono molto felice che siamo una squadra così in campo, ma anche fuori dal campo”.

“Pedro? Lui gioca sempre con gioia, è un ragazzo bravissimo. Ha quasi 40 anni ma non si vede sul campo, sembra ne abbia 20 con questa voglia di giocare ogni giorno”.

“Tifosi? È sempre dura giocare in uno stadio vuoto, abbiamo rispetto della loro decisione. Speriamo vada meglio in futuro”.

“Se mi sento pronto a giocare titolare in una Lazio ambiziosa? Si, mi sento pronto. Io non scelgo, devo dare il meglio ogni giorno e questa l’unica strada da percorrere”.

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