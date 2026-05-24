Lazio, come si supera questo momento? Sarri ha un messaggio di speranza
24.05.2026 00:25 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Lazio - Pisa, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha rilasciato numerose dichiarazioni in merito alla stagione trascorsa, al futuro e al momento di tensione interno al mondo Lazio. In merito a questo, il tecnico ha lanciato un messaggio di speranza per i tifosi. Di seguito le sue parole.
“Non c’è tanto da dire. Purtroppo in questo momento il popolo laziale deve vivere una fase senza grandi soddisfazioni, ma come finiscono i momenti belli finiranno anche quelli più difficili. Spero che le gioie arrivino. Con il popolo laziale avevo preso un impegno: avevo detto che sarei rimasto fino alla fine e l’ho mantenuto".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.