Lazio, Sarri risponde a Lotito: “Non ascolto le parole di terzi”

24.05.2026 01:25 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri risponde a Lotito: “Non ascolto le parole di terzi”

Dopo la vittoria contro il Pisa all’ultima giornata di campionato, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa commentando le ultime dichiarazioni del presidente Lotito. Di seguito le sue parole. 

“Le ultime parole di Lotito mi hanno lasciato totalmente indifferente, conosco bene il mio gruppo. Non ho bisogno di sentire le considerazioni di terze persone, ho un’immagine molto chiara del mio gruppo quest’anno. Dal punto di vista morale non gli si può dire niente”.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.