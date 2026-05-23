Cala il sipario sulla storia di Pedro alla Lazio: la festa a fine gara

23.05.2026 23:02 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Cala il sipario sulla storia di Pedro alla Lazio: la festa a fine gara

Sessanta minuti, un gol e il titolo di MVP del match. È questo il bottino dell’ultima gara con la maglia della Lazio e, forse, dell’ultimo match di una straordinaria carriera per Pedro. Mondiale ed Europeo con la Spagna, poi tre Champions, un’Europa League, tre Supercoppa UEFA, una Premier, cinque Liga, due Mondiali per Club, una FA Cup, tre Copa del Rey e quattro Supercoppa spagnola. Questo lo straordinario palmares di uno dei calciatori più vincenti della sua era. 

Al termine della gara Pedro ha ricevuto il tributo anche dalla Lazio, che lo ha omaggiato con una maglia incorniciata consegnata da Mattia Zaccagni e con una foto consegnata da Danilo Cataldi a rappresentanza di tutti i compagni. Momento di festa e un pizzico di commozione per lo spagnolo, portato in trionfo dalla squadra prima di lasciarsi andare a un giro di campo.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.