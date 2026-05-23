Cala il sipario sulla storia di Pedro alla Lazio: la festa a fine gara
Sessanta minuti, un gol e il titolo di MVP del match. È questo il bottino dell’ultima gara con la maglia della Lazio e, forse, dell’ultimo match di una straordinaria carriera per Pedro. Mondiale ed Europeo con la Spagna, poi tre Champions, un’Europa League, tre Supercoppa UEFA, una Premier, cinque Liga, due Mondiali per Club, una FA Cup, tre Copa del Rey e quattro Supercoppa spagnola. Questo lo straordinario palmares di uno dei calciatori più vincenti della sua era.
Al termine della gara Pedro ha ricevuto il tributo anche dalla Lazio, che lo ha omaggiato con una maglia incorniciata consegnata da Mattia Zaccagni e con una foto consegnata da Danilo Cataldi a rappresentanza di tutti i compagni. Momento di festa e un pizzico di commozione per lo spagnolo, portato in trionfo dalla squadra prima di lasciarsi andare a un giro di campo.