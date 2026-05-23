Lazio | Furlanetto a Sky: "La vittoria è per Pedro. Ecco cosa ci ha lasciato"
23.05.2026 22:56 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Alessio Furlanetto, titolare nella Lazio anti-Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria dell'Olimpico, con cui s'è concluso il campionato dei biancocelesti. Ecco allora le parole del giovane portiere, chiamato a sostituire Motta:
“La serata era per Pedro. Quella parata su Angori è stata anche per lui, meritava di uscire con una vittoria, anche con un gol. Gliel’ho detto anche quando stava uscendo: per me è stato un grandissimo onore giocare con lui. Anche se non ha lasciato un trofeo, ha lasciato tante belle cose. Lo ricorderemo per sempre come giocatore e persona”.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.