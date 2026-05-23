Pisa, Hiljemark a Sky: "Buona prestazione, ma è un film visto troppe volte"

23.05.2026 23:10 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Pisa, Hiljemark a Sky: "Buona prestazione, ma è un film visto troppe volte"
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Oscar Hiljemark, intervenuto a Sky, ha analizzato la sconfitta del suo Pisa contro la Lazio, arrivata questa sera all'Olimpico. Ecco le parole del tecnico:

"Abbiamo iniziato molto bene, potevamo fare il 2-0. Poi è arrivato il gol del pareggio e la partita è cambiata. Però la prestazione oggi ci sta, ma è un film visto tante volte in stagione. Sto pensando di restare qui, ma se vuoi una certezza devi parlare col direttore sportivo. Io stasera sto pensando alla partita di oggi, dei giocatori che andranno in nazionale e quelli che rimarranno qui. 

"In cosa migliorare? Tu puoi fare anche una buona prestazione, ma se non riesci a trovare le occasioni per andare in gol, poi le altre squadre hanno giocatori che possono fare la differenza. L'abbiamo visto anche oggi con Pedro".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.