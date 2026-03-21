Italia, Calafiori carica: "C'è una voglia immensa di andare al Mondiale"
L'Italia si gioca tutto ai playoff. I Mondiali di quest'estate passano dalla semifinale contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale contro una tra Bosnia e Galles. A pochi giorni dalla prima sfida, il difensore del'Arsenal Riccardo Calafiori è intervenuto ai taccuini di SportWeek. Di seguito le sue parole: "Siamo carichi e c’è un’immensa voglia di andare al Mondiale. Non vedo l’ora di arrivare a Coverciano per passare tanto tempo con i compagni. La nostra storia ci insegna che, se riusciamo a fare gruppo, ce la giochiamo con chiunque. Anche in America: se ci arrivassimo, potrebbe succedere di tutto".
"Se giochiamo come sappiamo fare, andiamo al Mondiale. Sulla carta siamo superiori, bisogna soltanto credere nei nostri mezzi. In giro c’è un po’ di negatività, ma sono certo che Nazionale e tifosi remeranno nella stessa direzione. L’obiettivo è ancora alla nostra portata, dobbiamo restare compatti".