Nesta e Totti in campo insieme: scatta "l'Operazione Nostalgia"
21.03.2026 10:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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RASSEGNA STAMPA - Totti e Nesta, ma anche Boban e Zanetti: non male ritrovarli in campo. Accadrà sabato prossimo al PalaEur: è l'Operazione Nostalgia, come si chiama la manifestazione presentata ieri. Tra i protagonisti, riporta Corriere della Sera, oltre ai due ex capitani di Roma e Lazio, anche Pizarro e Fiore. I giocatori si affronteranno in un triangolare di calcio a 5 tra Italia, Europa e Resto del Mondo. Previsto anche un fan village dalle 10.30.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.