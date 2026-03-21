Italia, chi sostituisce Scamacca? Chance per Maldini della Lazio
21.03.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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L'infortunio di Scamacca costringe Gattuso a rivedere immediatamente le sue convocazioni. L'attaccante dell'Atalanta non prenderà parte ai playoff Mondiali, è l'ennesimo infortunio per un giocatore azzurro dopo quelli di Vergara e Zaccagni. Ora il ct deve scegliere con chi sostituirlo: come riportato da La Gazzetta dello Sport, una possibilità è quella di Daniel Maldini della Lazio, che dopo la trasferta di Bologna potrebbe lasciare Formello per spostarsi a Coverciano. Riflessioni in corso.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.