Lazio, grande difficoltà con i gol in trasferta: per la Coppa può essere un problema

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Male, anzi malissimo: la Lazio è una delle peggiori squadre nei top campionati europei per rendimento offensivo in trasferta. I biancocelesti hanno segnato appena 8 gol fuori casa, meno di quasi tutte le altre, e sono rimasti a secco in 9 delle 14 trasferte stagionali.

Il dato è ancora più preoccupante se si guarda al Dall’Ara, dove la Lazio non segna da anni: nelle ultime cinque partite ha raccolto quattro sconfitte e un pareggio, con 11 gol subiti e zero realizzati. Domani contro il Bologna servirà quindi una svolta, soprattutto in termini di personalità e concretezza sotto porta.

Come sottolinea il Corriere della Sera, anche i numeri individuali confermano le difficoltà: nessun giocatore ha segnato più di una volta in trasferta e, dopo la partenza di Castellanos, i gol sono stati distribuiti in modo sporadico tra pochi giocatori. Un rendimento che rischia di diventare il peggiore degli ultimi vent’anni.

Eppure, in casa la squadra ha mostrato segnali di crescita, andando a segno con continuità nelle ultime partite. Ora però serve trasferire questa efficacia anche lontano dall’Olimpico, a partire dalla sfida di Bologna, fondamentale per ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni.