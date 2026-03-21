Ass. Onorato: "Flaminio? Via all'operazione verità. Ma il progetto è serio e ambizioso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia della Maratona di Roma, il grande evento che coinvolgerà più di 60 mila persone, Alessandro Onorato ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. L'Assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo di Roma Capitale ha avuto modo di parlare anche degli impianti di Roma e Lazio e, in particolare, interrogato sul progetto biancoceleste per lo Stadio Flaminio, ha spiegato:

"Arriveremo presto a un’operazione verità. Saranno gli uffici delle tante istituzioni coinvolte, in conferenza dei servizi, a dire se il progetto di Lotito può andare in porto. È stato presentato un dossier molto serio e ambizioso. Parliamo di un investimento da oltre 400 milioni che si inserisce in un quadrante dove mobilità, urbanistica e vincoli giocano un ruolo decisivo".

Sulla profonda frattura tra tifosi della Lazio e dirigenza, invece, ha espresso il proprio punto di vista, augurandosi che si ricomponga presto la rottura, e lasciandosi andare a una riflessione: "Ma lasciatemi dire che il mondo del calcio, in generale, è in grande crisi. Tutti vogliono i grandissimi campioni, ma non si capisce chi dovrebbe pagarli: la Serie A ha perso troppo appeal nel mondo".